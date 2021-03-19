الداخلية: تحصيل 14 ألف غرامة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14730 شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14650 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 706 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1328 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق