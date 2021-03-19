شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل البطل أحمد عبد العزيز وتشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم في القاهرة خالد أحمد عبد العزيز نجل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز قائد قوات الفدائيين في حرب فلسطين عام 1948.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد أسد بن الفرات في الدقى والدفن بمدافن الأسرة في البساتين.





واستشهد البطل احمد عيد العزيز في 22 أغسطس 1948 في منطقة عراق المنشية بفلسطين لترتوى أرضها بدمائه الطاهرة، والبطل أحمد عبد العزيز من مواليد 1907 بمدينة الخرطوم، كان والده الأميرالاى محمد عبد العزيز قائد الكتيبة الثامنة بالجيش المصري في السودان.