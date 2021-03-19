شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اصطدام قطار سريع بشاحنة عالقة على القضبان بولاية كاليفورنيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اصطدام قطار سريع بشاحنة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كانت الشاحنة متوقفة على قضبان القطار بعد تعطلها لدقائق، وأظهرت لقطات الفيديو المنتشرة لحظة اصطدام القطار بالشاحنة بعدما علقت الأخيرة على السكة وفشلت في التحرك.

وانفجرت الشاحنة بعد عملية الاصطدام العنيف، حيث قدم القطار السريع وفشل في الوقوف لتفادي الاصطدام بالشاحنة العالقة ولكن تم التصادم في النهاية ما أدى إلى انفجار الشاحنة وصعود كتلة دخانية سوداء كبيرة في المنطقة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



الشاحنة عالقة على شريط القطار

وأفادت مصادر عن السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بأن الحادث لم يسفر عن إصابات في الأرواح، موضحه أنه كان هناك سائق واحد في الشاحنة المحترقة وقفز منها في الوقت المناسب قبل أن يقترب القطار من مكان الاصطدام.



القطار يطيح بالشاحنة



القطار يصدم الشاحنة

وفى واقعة مشابهة، سجل أحد سكان حى هيسينجن بمدينة جوتيبورج السويدية - فى وقت سابق - لحظة اصطدام قوى لقطار بحافلة متوقفة على شريط السكة الحديد، وكانت الحافلة تابعة للنقل العام وتعمل بالغاز، لكنها كانت خالية من الركاب وقت وقوع الاصطدام، فيما كان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى 3 منهم رعاية طبية بسبب إصابتهم بكدمات، وذلك وفقًا لما نقلته "يورو نيوز".



اثار الانفجار

وأظهرت لقطات الفيديو التى صورها أحد المارة، الحافلة عالقة على ممر التقاطع حيث توقفت عن الحركة فيما جاء القطار وهو يسير ببطء واصطدم فى النهاية بالحافلة التى تحطمت بالكامل، فيما خرجت إحدى عربات القطار عن مسارها.

وقال مكتب الشرطة في حي هيسينجن بمدينة جوتيبورج السويدية، إنه لم تقع إصابات خطيرة، حيث كانت الحافلة فارغة وقت وقوع الاصطدام، فيما كان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى 3 منهم مساعدة طبية بسبب إصابتهم بكدمات جراء الحادث.