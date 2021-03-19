شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو
-البصل بـ 5 الأبيض
-البصل الأحمر 7جنيهات
-الكوسة 6 جنيه للكيلو
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيه.
-الجوافة 9 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
-التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
-اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
-البرتقال بسرة 8 جنيه