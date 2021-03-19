بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "السلام" بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ ياسر الشرقاوي، وتدور الخطبة حول "الحق في القرآن الكريم:

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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