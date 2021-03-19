شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنتهي من تنفيذ المشروعات المائية المتعثرة لأكثر من 20 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة الموارد المائية والرى الإنتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسله الجديدة في محافظة أسوان والتى تخدم زمام ٣٥ ألف فدان بالمحافظة، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة، لأكثر من ٢٠ عام من التعثر، بالإضافة إلي الأنتهاء من ٩ محطات آخري تخدم أكثر من مليون فدان بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية وإستخدام المعدات الموفرة للطاقة، كما روعى عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لإستيعاب الإحتياجات المائية للزمامات الجديدة، مشدداً علي أن ذلك تم فى ضوء توجيهات بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للإستفادة من الإستثمارات التى أُنفقت عليها.

وأضاف «عبد العاطى» أنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الإنتهاء من إنشاء عدد ٩ محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً تخدم زمام ٥٧٩ ألف فدان، حيث تم إنشاء محطة النصر ٤ لخدمة زمام ١٧٠ ألف فدان ومحطه الحارس الجديدة لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام ٦٤ ألف فدان ومحطة بنى حميل بسوهاج لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة الكيلو ٥٧ بتوشكى لخدمة زمام ٣٢ ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام ٢٠ ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام ١١ ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام ١٢ ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببنى سويف لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان.

وأوضح وزير الري أن إنشاء هذه المحطات الجديدة ياتي ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإنشاء عدد (١٠٨) محطات خلال السنوات الخمسة عشر القادمة للوفاء بإحتياجات الرى وإستيعاب الإحتياجات المائية للزمامات الجديدة وتنظيم عملية الصرف الزراعى بالمصارف الرئيسية.

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