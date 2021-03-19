شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا تواصل نظافة وتعقيم المساجد لاستقبال المصليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الأوقاف بالمنيا، أعمال النظافة والتعقيم لجميع المساجد على مستوي المدن والقرى، لمواجهه وباء كورونا المستجد، واستقبال المصليين لصلاة الجمعة .

شدد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ن على تنفيذ توجيها وقرارات وزير الأوقاف، بتعقيم وتنظيم المساجد، وغلق دورات المياه، وضرورة ارتداء المصليين للكمامات واصطحاب المصلي .

وقال «سلامة» نستعد لشهر رمضان بنظافة المساجد وتوفير الأئمة والوعاظ، لجميع المساجد، بإذن الله، وتعهد بالانتقال الفوري لأي مكان يعاني مشكلات .