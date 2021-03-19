شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جثمان الدكتور شاكر عبد الحميد عقب صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشيع أفراد أسرة ومحبي الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة اليوم، والذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ69 عاما، إثر اصابته بفيروس كورونا .

وتقدم الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الدكتور شاكر عبدالحميد، وإلى سائر أصدقائه وزملائه في الوسط الأكاديمى، وإلى المهتمين بالشأن الثقافى في مصر والبلاد العربية.

وقال الدكتور هشام عزمي: «بعد رحلة معاناة قصيرة مع المرض رحل عنا الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الذي كان أمينا للمجلس الأعلى للثقافة منذ تسع سنوات، ولا شك أننا جميعا قد فجعنا برحيل أحد الوجوه البارزة على الساحة الثقافية المصرية والعربية، ولكن ما يخفف من وقع الفجيعة على قلوب أصدقاء الفقيد ومحبيه، وتلامذته وعارفى فضله، أنه باق بيننا بسيرته العطرة، خلقا وعلما ونزاهة، في سائر ما تولاه من أعمال وشغله من مناصب، سواء على الصعيد الأكاديمى أو الثقافي».

وأضاف الدكتور هشام عزمي: «أما مساهماته في النقد التطبيقي، وفي الأنشطة الثقافية والمؤتمرات الكبرى محليا وعربيا، فتشهد كذلك بأن الفقيد الكبير لم يبخل بوقته، ولم يضن بجهده الدائب من أجل مواكبة الأحداث الثقافية، والعمل على النهوض بالعمل الثقافي، لتصبح الثقافة مؤثرة، وقادرة على أن تبث روح الاستنارة في المجتمع».

الدكتور شاكر عبدالحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع- أكاديمية الفنون المصرية.