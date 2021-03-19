شكرا لقرائتكم خبر عن ضحى تفوز بالأول جمهوري في « التحدث باللغة العربية الفصحى » وتمثل مصر في مسابقة العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فوز ضحى فتحي موهوب، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الداودية الإعدادية التابعة لإدارة المنيا التعليمية، بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم؛ بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بين المحافظات على مستوى مصر .

وقدم «الرشيدي» التهنئة للطالبة بالفوز بالمسابقة، وقدم لها شهادات تقدير وجوائز عينية، مشيدًا بدور القائمين على المسابقة من أبناء المحافظة والوزارة، حيث أُجريت المسابقة بإشراف توجيه اللغة العربية، وتم تصعيد الطالبة للتنافس على مستوي العالم العربي .