شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية قبل رمضان .. إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وغلق 8 منشآت مخالفة بـ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بـ الشرقية ، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز الحسينية والقنايات ومشتول السوق وأولاد صقر والصالحية الجديدة وصان الحجر، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط ٨ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٤ منشآت بمركز القنايات، ومنشأتان بمركز الحسينية، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وأخرى بمدينة صان الحجر، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٣ أطنان و ٥٣ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٤٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٧٠ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بـ الشرقية استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.