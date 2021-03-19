شكرا لقرائتكم خبر عن 130 ألف كارت للفلاح .. والانتهاء من 50% من منظومة الكارت الذكي بـ القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن المديرية أصدرت حتى الآن 130 ألف كارت زكى لفلاحي المحافظة بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع، مشيرا إلى أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألفا أي أن منظومة الكارت الذكي انتهى منها نسبة 50%.

وأضاف «زايد» أن الفترة الأخيرة شهدت انحسارا ملحوظا للتعديات على الأرض الزراعية، خاصة أنه بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.

وقال إنه جار حاليا استخراج شهادة «الجلوب جاب» لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر باعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة بـ«الذهب الأحمر» في قرى القليوبية بشبين القناطر وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح أسواق العالم أمام الفراولة المصرية المزروعة بالقليوبية.

أشار «زايد» إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفراولة بالمحافظة هذا العام بلغ 5500 فدان في 6 قرى بمركزي شبين القناطر وطوخ والتى تشهد لأول مرة استخدام تقنيات الري بالتنقيط وتكويد الزراعات للتشجيع على التصدير.

وأكد أنه لا توجد مشكلة أو أزمات في الأسمدة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن القليوبية استعدت لموسم حصاد القمح منتصف أبريل المقبل بمساحة منزرعة 50292 فدانا، مؤكدا أن لجان المتابعة لم ترصد أي إصابات بصدأ القمح، موضحا أن اللجان تمر حاليا على الصوامع ولا توجد مشكلة في القمح والحالة جيدة لاستقبال المحصول من المزارعين.