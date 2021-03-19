شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بعلم مصر احتفالًا بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزين مبني ديوان عام محافظة المنيا بعَلَم مصر، ابتهاجًا بالعيد رقم 102 للمحافظة، والذي يواكب 18 مارس من كل عام .

وحرص القائمون على المبني على إذاعة الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت واستقبال المهنئين .

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انطلاق قطار التنمية بالمحافظة، خلال الفترة من عام 2014- 2021، بقيمة 41 مليار جنيه، في جميع قطاعات المشروعات، ومن أبرزها محور ملوي على النيل، وتطوير طريق الصعيد الغربي، والانتهاء من مستشفي الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفيات سمالوط وملوي ودير مواس، ومحطات عملاقة لمياه الشرب، وأخري للصرف الصحي، والعديد من المشروعات الخدمية .

وقال « القاضي »: « الصعيد عامة، ومحافظة المنيا خاصة، تحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، خاصة أن عام 2021 سوف يشهد العديد من التحديات التي يتم إنجازها » .

وكشف «المحافظ»، خلال جلسة حوار مجتمعي، لمبادرة تطوير الريف المصري، بمدينة مغاغة، وبمناسبة مرور 102 عام على احتفالات المحافظة بعيدها الوطني، عن ارتفاع نسب الاستفادة بمشروع الصرف الصحي بالقرى إلى 60% بدلًا من 12% .