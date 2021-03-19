شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف معنى الحق في القرآن الكريم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الحق يأتي بمعنى الشيء الثابت المستقر الذي لا يتغير ومطابقته للواقع.

وأوضح « الجندي »، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج « صباح البلد »، المُذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، في فقرة بعنوان: « الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا »، أن كل ما يتسم بالصدق ومطابقة الواقع والموافقة له وليس فيه تعارض أو تصادم أو تضاد أو تعاند يسمى «الحق».

وأشار إلى أن القرآن الكريم أورد الحق باسم القرآن كقوله سبحانه وتعالى: « قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ » وقوله « وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ »، موضحًا أن المقصود بـ«الحق» هنا القرآن الكريم.