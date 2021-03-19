شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 104 عمارات إسكان بديل للعشوائيات بحدائق أكتوبر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة والجهاز.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، زيارته للمدينة بتفقد مشروع 104 عمارات إسكان ذي طابع حديث، بديل العشوائيات، بمنطقة حديقة الجيزة، وأبدى سعادته بما وصل إليه المشروع من نسب إنجاز متقدمة، موجهاً الشكر لمسئولي الجهاز والمشروع، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال الشهر المقبل.

وأشار "ممدوح"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع يقع فى منطقة متميزة بالمدينة، وتم تنفيذه على أعلى مستوى، وسيتم تسليم الوحدات للمستحقين من أهالى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.