شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وطلاء الأرصفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الأزبكية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لطلاء الأرصفة ورفع الإشغالات من الشوارع، وذلك لتنفيذ توجيهات رئيس حى الأزبكية اللواء يحيى الأدغم، وشهدت الحملة دهان عدد من الأرصفة الواقعة بنطاق الحى، إضافة إلى تنظيف وتجميل الشوارع ورفع القمامة من الشوارع.

وفى نفس السياق، شهدت الحملة، رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية وحركة المواطنين المارة.



جانب من أعمال رفع الاشغالات



رفع الاشغالات



رفع الاشغالات بنطاق حى الازبكية



دهان ارصفة حى الازبكية



حملة لحى الأزبكية لتطوير المنطقة



طلاء الرصيف بالأزبكية

وعلى جانب آخر، كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد اصطفاف ألف شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"، والتى تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعتمد بشكل أساسى على الشباب و تهدف الي إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مسئولياتها ،بالإضافة الي رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان الذي يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرص الشباب فى المشاركة الايجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني لديهم، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 وخطواتها السريعة نحو التنمية .