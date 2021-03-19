شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية 90 مسحة وسلبية 45 آخرين بفيروس كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، إجراء 135 مسحة لمواطنين مشتبه إصابتهم بوباء كورونا، كشفت التحاليل، ايجابية 90 مسحة بالوباء، وسلبية 45 آخرين، معظم حالات الإصابة بمراكز سمالوط والمنيا ومغاغة والعدوة وبني مزار.

وكشف مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، عن إجراء علاجات لجميع المصابين سواء داخلي بمستشفيات الحجر والعزل، أو منزلي، من خلال متابعة الطب الوقائي بالإدارات الصحية .

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد، والالتزام بالقرارات المنظمة للوقاية، محذرا من التهاون .