شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الاسكندرية» تعلن مشاركة 50 فرعاً لـ «جمعيتي» بمعارض «أهلاً رمضان» هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه لأول مرة تشارك فروع جمعية «جمعيتي» حسنة السمعة في تخفيضات معارض «أهلا رمضان» الذي يجري تنظيمها كل عام بمناسبة شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن المديرية تلقت طلبات من 50 فرع من الجمعية للموافقة على المشاركة في المعارض .

وأوضح «سعدالله» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن فروع جميعتي تدخل المعارض لاول مرة، إضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى وفروعها المنتشرة في ربوع المحافظة، فضلاً عن المجمعات الاستهلاكية وكذا محلات البقالة الراغبة في الاشتراك من خلال عمل معارض داخلها بنفس الضوابط والاشتراطات والأسعار المقررة في معارض أهلاً رمضان.

وأشار إلى أنه يتم تسيير حملات يومية بشكل دورى بمختلف الادارات الفرعية في الاسكندرية، بالمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة والخاصة بياميش رمضان والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والضوابط وتواريخ الإنتاج ومراجعة تاريخ الصلاحية ومعروضات احتياجات شهر رمضان ومطابقتها للمواصفات وأنها صالحة للاستهلاك الآدمى.

وشدد على تنفيذ حملات تابعة ايضا لادارة التجارة الداخلية في المديرية بقيادة سليمان الطيب، للمرور على جميع الأنشطة التجارية الخاصة بالمحافظة للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين من أجهزة منزلية ومطابخ وسلع ومتطلبات المدارس وتكثيف الحملات على الأسواق.

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