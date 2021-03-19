شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة تطعيم الأطقم الطبية و العاملين بمستشفيات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية استمرار حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب.

يقوم بالإشراف الطبي على عملية التطعيم والمتابعة بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام (طب الأسرة- الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع) بمشاركة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ويقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.

الجدير بالذكر أن عملية التطعيم هي اختيارية وليست إجبارية ومتاحة لجميع الأطقم الطبية ومختلف فئات العاملين داخل المستشفيات.