شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 400 ألف طن مخلفات خلال شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتماماً كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 25 شركة وجار التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمة في إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة.

وأشار إلى أن المحافظة تمكنت خلال شهر فبراير من رفع ما يزيد على 400 ألف طن من المخلفات والقمامة بمختلف القطاعات، وتفصيلها كالآتى:-

في الفترة من 27/1/2021 وحتى 3/2/2021: تم رفع 100034 طنًا تقريباً.

في الفترة من 4/2/2021 وحتى 8/2/2021: تم رفع 62053 طنًا تقريباً.

في الفترة من 9/2/2021 وحتى 12/2/2021: تم رفع 48516 طنًا تقريباً.

في الفترة من 13/2/2021 وحتى 16/2/2021: تم رفع 46502 طن تقريباً.

في الفترة من 17/2/2021 وحتى 20/2/2021: تم رفع 48423 طنًا تقريباً.

في الفترة من 21/2/2021 وحتى 24/2/2021: تم رفع 48371 طنًا تقريباً.

في الفترة من 25/2/2021 وحتى 28/2/2021: تم رفع 47613 طنًا تقريباً.

وشدد على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين على أن تتم المراجعة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والسيارات المستخدمة وإجراء الصيانة لها، وجاهزية المحطات لاستقبال كميات المخلفات الواردة من مختلف القطاعات.