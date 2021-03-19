شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بجنيه والكوسة بـ 2.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 19 في سوق العبور للجملة ورغم اختلاف السعر للتجزئة من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى إلا ان الأسعار قريبة جدا من اسعار الأمس الخميس.

«المصرى اليوم«تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19 مارس حسب اسعار سوق العبور ويزيد السعر من 2 إلى 4 جنيه في الأسواق الأخرى

اسعار الخضار في مصر اليوم الجمعة 19 مارس

سعر الطماطم من 1 جنيه إلى 1.9جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.1 إلى 2.2 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.50 إلى 5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2 إلى 4.50 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5 إلى 13 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الرومي 4.50 جنيه للكيلو

سعر الثوم 27 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3 إلى 5 جنيه للكيلو .

سعر الباذنجان البلدي من 1.50 إلى 3 جنيه للكيلو

سعر البنجر 4 جنيه للكيلو

سعر الخيار البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه للكيلو

سعر الملوخية 6 إلى 9 جنيه للكيلو

سعر الليمون البلدي من 7 إلى 16 جنيه.

اسعار الفاكهة في مصر اليوم الجمعة 19 مارس

سعر البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيه للكيلو

سعر البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيه للكيلو

سعر البرتقال أبوسرة من 4 إلى 7 جنيه للكيلو

سعر اليوسفي من 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو

سعر الرومان بين 7 و10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة بين 4 و7 جنيه للكيلو

سعر التفاح الإيطالي إلى 23 جنيه للكيلو

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