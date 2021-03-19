شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تعلن أسماء خطباء المكافاة المشاركين في اختبارات التحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف، من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافاة الراغبين في الحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة من مراكز محافظة الأقصر الراغبين في الحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 21 مارس 2021م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا .

وأوضح البيان، انه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بأصل وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الأعلى، ويكون امتحان المشاركين من أبناء محافظة الأقصر: يوم الإثنين 22 مارس 2021 وهم: أحمد عدلي أحمد سليم، النوبي عبدالله النوبي برسي، حسام الغول خواص عمر، هاني عباس يوسف محمد، عبدالهادي حسين محمد أبوالسعود، بغدادي سعدي محمد إبراهيم.