شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك والجمبري في مصر اليوم الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق المحلية في مصر استقرارا في سعر الأسماك بجميع أنواعها ودرجاتها والجمبري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19-3-2021، وتفاوت سعر السمك من محافظة إلى أخرى.

ووفقاً لشبكة الأسماك تنشر «المصرى اليوم» سعر السمك اليوم الجمعة 19-3-2021 كالتالى:

البلطى سعر التداول 17 جنيهًا للكيلو وأقل سعر 16 وأعلى سعر 20 جنيهًا

بلطى أسوانى سعر التداول 27 جنيها للكيلو وأقل سعر 17 وأعلى سعر 37 جنيها

فيليه بلطى مجمد سعر التداول 70 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 110 جنيهات

قشر البياض سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 120 جنيها

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

قراميط سعر التداول 15 جنيها للكيلو وأقل سعر 10 وأعلى سعر 20 جنيها

ثعبان السمك سعر التداول 130 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 210 جنيهات

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيها للكيلو وأقل سعر 29 وأعلى سعر 35 جنيها

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو وأقل سعر 60 وأعلى سعر 75 جنيها

برانيس إسكندرانى سعر التداول 57.5 جنيه للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 65 جنيها

المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 20 وأعلى سعر 30 جنيها

موسى سعر التداول 110 جنيهات وأقل سعر 90 وأعلى سعر 130 جنيها

السبيط سعر التداول 140 جنيها للكيلو وأقل سعر 110 وأعلى سعر 170 جنيها

قرش سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

كابوريا سعر التداول 75 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 120 جنيها

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 28 وأعلى سعر 32 جنيها

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 23 وأعلى سعر 27 جنيها

البربونى سعر التداول 43 جنيه للكيلو وأقل سعر 40 وأعلى سعر 47 جنيها

دنيس سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 120 جنيها

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيها للكيلو وأقل سعر 400 وأعلى سعر 470 جنيها.

ويبلغ إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية ممثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، خاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محال التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 و 10 جنيهات.

لمطالعة أسعار السمك في مصر أمس من هنا:

من البلطي إلى المرجان والجمبري.. تعرف على سعر السمك في مصر اليوم الخميس 18-3-2021