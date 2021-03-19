شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 9.5 مليون جنيه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية إفتتاح مسجدى التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر ومسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، اليوم الجمعة في إطار منظومة المديرية لإفتتاح المساجد الجديدة وفق خطة المديرية والوزارة.

قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، إن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر على مساحة 450 مترا مربعا بتكلفة بلغت 3.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.

كما أن مسجد الرشيدي بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ تم إنشاؤه على مساحة 560 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيها بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ويتكون من طابقين الأول دورات المياه والميضة، ومسجد ومصلى سيدات والدور الثانى بالكامل مسجد للرجال.