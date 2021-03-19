شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 75% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 75% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات التموينية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتفعيل 4 خدمات على موقع "دعم مصر"، هى: استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، كذلك إتاحة خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة لأصحاب الدخل المنخفض أو المعاشات المنخفضة، وفقا للقواعد المنظمة.