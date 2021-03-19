شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد حفل تخرج 336 من طلبة الدراسات بأكاديمية النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخريج ٣٣٦ من الدارسين بكلية الدراسات العليا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على سعادتها بحضورها حفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا فى الإدارة، مشيرة إلى أن حفل تخرج اليوم هو جني ثمار سنوات من العمل الجاد من قبل الخريجين وأهلهم وذويهم والذين كان لهم دورآ كبيرآ في دعم ومساندة الخريجين في مشوارهم نحو الحصول على العلم .

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأكاديمية العربية تعاونت مع وزارة الهجرة فى العديد الملفات الهامة مثل عودة العالقين من الخارج إلى وطنهم بالإضافة إلى الكثير من الأمور المجتمعية مؤكدة على إستمرارية التعاون بين الأكاديمية والوزارة فى الفترة المقبلة.

وتابعت القول إن الأكاديمية قدمت ومازالت تقدم كل ما لديها من إمكانيات علمية من أجل وصول أبنائها الطلاب إلى هذا اليوم مشددة ان على الخريجين أن يستمروا فى طلب العلم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم بما ينفع أوطانهم مقدمتآ شكرها لسعادة رئيس الأكاديمية للمشاركة فى فرحة تخرج أبناء الأكاديمية فى يوم حصادهم.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تولى إهتمامآ كبيرآ بحفلات تخرج أبنائها الطلاب لما يمثل هذا اليوم من لقاء لجميع العناصر التى شاركت فى هذا النجاح بداية من الطالب والذى اجتهد من أجل العلم مرورآ بالسادة أعضاء هيئة التدريس والذين ساعدوا الطلاب واعدوهم بأحدث العلوم وصولآ لأسر واقارب الطلاب والذين ساندوا ودعموا الطلاب من أجل الوصول إلى هذا اليوم .