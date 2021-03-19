شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمدينة الطور بمناسبة الاحتفال بذكرى «تحرير طابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمدينة طور سيناء، وذلك بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء باحتفالات تحرير طابا.

ويتناول وزير الأوقاف في خطبة الجمعة اليوم موضوع « الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا »، وهو موضوع الخطبة الذي حددته وزارة الأوقاف وعممته على الأئمة ، مشددة على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق.

وواصلت وزارة ومديريات الأوقاف في جميع المحافظات حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.