افهم اللقاح.. التعليم العالى تكشف أثر التطعيم ضد كورونا على بعض أنواع الحساسية

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نشر مجموعة من الإنفوجراف للإجابة عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا ، والذى أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف التعرف على الحقائق وإجابات للأسئلة الشائعة حول التطعيم، لمعرفة الحقائق بخصوص لقاحات كوفيد -19 الجديدة وكل ما يجب معرفته حول أنواع اللقاحات المختلفة وفوائد التطعيم.

هل تعد الأنيميا المنجلية من موانع اللقاح؟

الأنيميا المنجلية لا تعد من موانع اللقاح ويمكن لأى شخص مصاب بها التطعيم، إلا فى حال كان الشخص سبق وأن تعرض لحساسية مفرطة من اللقاحات ، أو الأكل ، أو الأدوية والتي تطلبت تدخلا طبيا أو استخدام حقنة الايبنفرين.

هل إذا كنت أعانى من حساسية تجاه البيض لا ينبعى أن أحصل على لقاح كورونا ؟

- لا يحتوي لقاح كوفيد-19 على البيض ولا يستخدم البيض في تطوير أو إنتاج أي لقاح.

- ومع ذلك، يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه البيض أو أي مادة أخرى (مثل الحساسية المفرطة) على البقاء، بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة للمراقبة.