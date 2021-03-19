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شكرا لقرائتكم خبر عن افهم اللقاح.. التعليم العالى تكشف أثر التطعيم ضد كورونا على بعض أنواع الحساسية والان مع تفاصيل الخبر
هل تعد الأنيميا المنجلية من موانع اللقاح؟
الأنيميا المنجلية لا تعد من موانع اللقاح ويمكن لأى شخص مصاب بها التطعيم، إلا فى حال كان الشخص سبق وأن تعرض لحساسية مفرطة من اللقاحات ، أو الأكل ، أو الأدوية والتي تطلبت تدخلا طبيا أو استخدام حقنة الايبنفرين.
هل إذا كنت أعانى من حساسية تجاه البيض لا ينبعى أن أحصل على لقاح كورونا ؟
- لا يحتوي لقاح كوفيد-19 على البيض ولا يستخدم البيض في تطوير أو إنتاج أي لقاح.
- ومع ذلك، يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه البيض أو أي مادة أخرى (مثل الحساسية المفرطة) على البقاء، بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة للمراقبة.
هل يجب تخزين لقاحات كوفيد 19 فى درجات حرارة منخفضة للغاية بسبب المواد الحافظة لموجودة فى اللقاحات؟
- يحتاج لقاح Sinopharm فقط إلى أن يتم تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية (36 درجة فهرنهايت إلى 46 درجة فهرنهايت).
- أفادت شركة Pfizer / BioNTech و Moderna أن لقاحاتهم لا تحتوي على مواد حافظة.
- اللقاحات المختلفة لها متطلبات تخزين مختلفة. على سبيل المثال ، يجب تخزين لقاح Pfizer / BioNTech في درجة حرارة أقل من 94 درجة فهرنهايت (ناقص 70 درجة مئوية) ، بينما قالت شركة موديرنا إن لقاحها يجب أن يتم تخزينه في درجة حرارة أقل من 4 درجات فهرنهايت (ناقص 20 درجة مئوية). يستخدم كلا اللقاحين الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) لتعليم الخلايا كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية لـ COVID-19. ومع ذلك، فإن mRNA هش ويمكن أن ينهار بسهولة ولذلك فتخزينه في بيئة شديدة البرودة تحافظ علي هذه اللقاحات مستقرة وآمنة.
انفوجراف للإجابة عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا