شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بوزارة الزراعة لخريجى كليتى علوم وزراعة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن فتح باب التعاقد لشغل وظيفة أخصائى زراعى ثالث بنظام التعاقد السنوى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، الشروط الواجب مراعاتها فى المتقدمين لهذه الوظيفة، أن يكون من خريجى كليات الزراعة ويفضل ان يكون ضمن تخصصات " وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجى" أو من خريجى كليات العلوم تخصص "نبات او حشرات" كذلك لا يقل تقديره العام التراكمى للمؤهل الدراسى عن جيد، ولا يزيد عمره عند التقدم للإعلان عن 27 عامًا، بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.

وأكدت الوزارة أنه يستثنى من ذلك من لديه خبرة فى إحدى مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعى "وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم"، كما اشترط فى المتقدم اجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلى إجادة تامة، فضلا عن اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وحول طريقة التقديم يتم تسجيل الطلبات الكترونيا من خلال شبكة الانترنت وذلك على بوابة الوظائف الحكومية "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة"– وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بداية من غد السبت وحتى 5 إبريل المقبل، وفى حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم0237608575.