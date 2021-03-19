قضية سد النهضة والاحتفال بيوم الطبيب أبرز اهتمامات الصحف



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات الداخلية والخارجية، على رأسها قضية سد النهضة والاحتفال بيوم الطبيب ومناقشة الحكومة لاشتراطات البناء.

فمن جانبها.. قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

- مصر للعالم: عدم الاتفاق حول سد النهضة يثير التوتر بالمنطقة

- الوضع الحالي يتطلب مفاوضات جادة بمشاركة نشيطة للمجتمع الدولي

أعربت مصر عن قلقها، من تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، لاسيما بعد مرور 10 سنوات من التفاوض المضني، دون الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، وبالذات مع قيام إثيوبيا باتخاذ خطوات أحادية كالملء الأول، وتلويحها بالملء الثاني، الصيف المقبل، دون اتفاق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - خلال إلقائه كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه - على قلق مصر من عدم الوصول إلى اتفاق متوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان.

وعبر عن الأسف الشديد لنهج إثيوبيا خلال المفاوضات، وسعيها لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، مشددا على أن إعلانها الملء، صيف العام الحالي، يخالف الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان. وأضاف أن الوضع الحالي يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية إفريقية، وبمشاركة نشيطة من المجتمع الدولي؛ للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزِم قانونا بشأن الملء والتشغيل قبل موسم الفيضان، وبما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان، وَيعزز أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.

في سياق متصل، أكد السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين الأخيرة، حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث - في بيان صحفي أمس - إنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، لافتا إلى غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة السد.

وتابع أن مصر والسودان أكدا أهمية الانخراط النشيط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية، من خلال «رباعية دولية»، لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

بدورها، قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

مدبولي للجمعية العامة للأمم المتحدة: الاستمرار في ملء السد دون اتفاق يخالف الالتزامات والقواعد الدولية

خلال كلمة مسجلة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الكلمة، بتقديم التحية لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة.. معربا عن سعادته لمشاركته في هذا الاجتماع؛ لإلقاء كلمة مصر من على ضفاف نهر النيل، وأكد أن هذا النهر الخالد، الذي قامت على خيراته حضارات ألهمت الإنسانية وتركت علامات في التاريخ لم يمحها مرور الزمن، وأن هذا النهر العظيم يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادي النيل وترتبط به أرزاقهم ومصائرهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الواقع، الذي فرضته حقائق الجغرافيا والتاريخ حتم على الدولة المصرية أن تولي مسألة المياه أولوية قصوى؛ نافيا في هذا الصدد أن يكون هذا الأمر بالنسبة لمصر مجرد شأن بيئي يرتبط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، أو يكون مجرد موضوع له أبعاد حقوقية تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه، وكذلك فإنه ليس عبارة عن قضية لها خلفيات قانونية تتصل بالنقاش الدولي الدائر حول المباديء الحاكمة لاستغلال الأنهار الدولية والاستفادة منها، كما أنه ليس ملفا سياسيا يتصل بالعلاقات بين الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود؛ مشددا على أن مسألة المياه ونهر النيل تحديدا بالنسبة لمصر تتجاوز كل تلك الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تثمن تنظيم هذا الاجتماع رفيع المستوى؛ من أجل التباحث حول قضايا المياه الدولية في سياق "عقد المياه 2018-2028"، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحديات جساما في سبيل تأمين نفاذ الإنسان بل وشعوب بأسرها للمياه، لافتا إلى أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، وكذلك الارتفاع المضطرد في معدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

كما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة

الخارجية : تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هذه التصريحات، والتي أكدت اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مباديء التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، مضيفا أن مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

فيما قالت الأهرام تحت عنوان

السودان : التصعيد الاثيوبي على الحدود عمل عدواني

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أن بلاده لن تتفاوض مع إثيوبيا بشأن الحدود، ما لم تعترف بسودانية الأراضي في الفشقة.

وقال البرهان، خلال كلمة له أمام ضباط وجنود منطقة أم درمان العسكرية، إن الخرطوم ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي الحقيقي للشعب وثورته وحامية للتغيير.

وقال البرهان "سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير. القوات المسلحة هي التي أحدثت التغيير بالبلاد وقامت بحمايته ونطمح أن نحافظ على وحدة السودان وأن ينعم بالسلام ويعيش شعبه الحياة الكريمة التي يستحقها وسوف نعمل على ذلك مع القوى السياسية المدنية وشركاء السلام".

وأشار إلى أن منطقة أم درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة.

وقالت الأهرام تحت عنوان

الرئيس : الأطباء قدموا أداء متميزا في مواجهة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ سجل لأطباء مصر عطاء بلا حدود في كل الظروف التي مرت بها أمتنا، يحملون مسئولية وأعباء الحفاظ على الإنسان من قبل ولادته أثناء حمل الأم وفي رعاية في مختلف مراحل الحياة المختلفة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية لأطباء مصر، ألقاها نيابة عنه الدكتور عوض تاج الدين، خلال احتفالية يوم الطبيب المصري، والتي تنظمها النقابة العامة للأطباء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس "تحتفل مصر يوم 18 مارس كل عام بذكرى إنشاء أول مدرسة للطب في الشرق الأوسط ساهمت في تخريج كوادر من الأطباء على مستوى رفيع ساهموا في الخدمة الطبية في مصر والمنطقة العربية والعالم، وساهموا في تخفيض نسبة الوفيات أثناء الحمل وأثناء السنوات الأولى من العمر، كما ساهموا في التخلص من الكثير من الأمراض الخطيرة والمزمنة والفيروسات مثل الملاريا وشلل الأطفال، كما ساهم أطباء مصر في مختلف المواقع في إنجاز المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الأطباء قدموا أداء متميزا في مواجهة جائحة كورونا، كما ساهموا في الحد من الإصابات والسيطرة على تداعيات المرض وإنقاذ حياة الكثير ممن أصابهم المرض.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الأطباء قدموا تضحيات بأرواحهم وأصيب بعضهم، وقدموا أداء شهد له الجميع بالكفاءة والاحترافية، ونقل الخبرة من جيل إلى جيل، وتوطين كل التقنيات الحديثة، وتقديم الخدمة الطبية، وشهد لهم العالم بالخبرة وحسن الاأداء والتفاني.

من جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

عوص تاج الدين : الرئيس وجه التحية والإعزاز للأطباء في كل مكان

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: إن دار الحكمة مكان عظيم لأسطورة الطب في مصر، مشيرا إلى أن وباء كورونا أظهر الكثير من الإيجابيات في عمل أطباء مصر.

وأضاف في كلمته، باحتفالية نقابة الأطباء، بيوم الطبيب المصري، أن رئيس الجمهورية، وجه التحية والإعزاز للأطباء في كل مكان، نتيجة عملهم بكل مسئولية، وهم ملائكة الرحمة ويد الله في إنقاذ البشرية من مخاطر الأمراض، وقد سجل التاريخ لأطباء مصر، عطاء بلا حدود في كل مكان وزمان.

وأوضح أن الأطباء يحملون مسئولية وأعباء، برعاية الأمهات أثناء الحمل والولادة، وتقديم الرعاية الصحية لهن في مراحل الحياة المختلفة.

وأكد أن كليات الطب، ساهمت في تخريج كوادر من الأطباء المتميزين، مشيرا إلى أن مصر، تخلصت من الأمراض كالملاريا والدفتيريا والسعال الديكي، وشلل الأطفال وعلاج الالتهاب الكبدي "سي".

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان

10.5 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات بتكلفة 31 مليار جنيه

توفيق أوضاع 59 منظمة أجنبية مع لائحة قانون العمل الأهلي

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداد الهيئة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يوليو بتكلفة 31 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال إن عدد المستفيدين من الزيادة حوالي 5ر10 مليون مستحق للمعاش، موضحا أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 5ر86 مليار جنيه وتم زيادتها سنويا لتصل عام 2021 / 2022 مبلغ 282 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتوقع أن يكون قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في مصر، مشددة على أن الموقع الإلكتروني سينطلق قريبا لجميع العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.

وأوضحت أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد أي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهما واضحا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي، وأشارت إلى أننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الأهلية التي نسعى لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السفيرة م خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين على هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلى أنه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

جامع تتفقد 7 مصانع بمنطقة الشروق

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقامت الوزيرة خلال الجولة بتفقد 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة تعمل في مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل والزجاج واللفائف المعدنية والورق والسيراميك، كما عقدت الوزيرة اجتماعا موسعا مع مستثمري منطقة الشروق الصناعية وذلك بمقر المبنى الإداري بمنطقة الصفا الصناعية.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح أمس يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعدد من المصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية، وقد شارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي والعمراني حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت جامع إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الإنتاجية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بقطاع الأعمال لتوفير «سكن كل المصريين»

أكد مصطفى مدبولي أن تكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يأتي ضمنه توفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال التي سيتم، سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها في المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التي تأتي في إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق “ريكسوس” بمحافظة البحر الأحمر، كما من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق “فورسيزون” في محافظة الأقصر.

فيما قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان

الحكومة تناقش مسودة اشتراطات البناء

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تمت مناقشة الملاحظات التي أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية.

وأضاف خلال اجتماع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية.

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان

مدبولي يراجع مع وزارة التعليم و « الاتصالات » تأمين امتحانات الثانوية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل تأمين كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل، بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أي خطأ أو تقصير يعوق الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

ووجه «مدبولي» خلال اجتماعه، أمس الخميس، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة، بحضور وزيري التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي الوزارتين والأجهزة المعنية، بضرورة عقد امتحانات تجريبية للطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال الشهور السابقة لإجراء الامتحانات النهائية، بهدف اختبار نظام الامتحانات، مع ضرورة تجهيز البدائل المختلفة لتمكين كل طالب من دخول الامتحان.

وخلال اجتماعه والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد مدبولي حرص الدولة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يندرج تحت مبادرة الرئيس «حياة كريمة». وشدد على أهمية مشروعات وزارة الاتصالات، سواء المتعلقة بخدمات الاتصالات، أو بالخدمات البريدية التي تقدمها الوزارة.

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان

5 وزراء يتسلمون مهام عملهم بالحكومة الليبية الجديدة

تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحليى، بالحكومة الليبية الجديدة، مهام عملهم من وزراء حكومة الوفاق السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أنه من المقرر أن يتسلم باقي الوزراء المسؤولية تباعا خلال الساعات المقبلة في مراسم بالعاصمة طرابلس.

في سياق آخر، قرر الجيش الوطني الليبي السماح للسفن والبواخر التجارية التي تحمل العلم التركي بدخول موانيء شرق البلاد الخاضعة لسيطرته، بعد انقطاع دام حوالي عامين، بسبب التدخلات التركية العسكرية في ليبيا، ودعمها حكومة الوفاق السابقة في طرابلس بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي خطاب موجه إلى إدارة الموانيء والنقل البحري في المدينة، قالت رئاسة الأركان البحرية بالجيش الليبي: «لا مانع لدينا من دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى موانيء شرق ليبيا، وفق الإجراءات والتشريعات القانونية المتبعة بهذا الشأن».

وقال رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي: «القرار تم اتخاذه لرفع العبء والمعاناة عن التجار الليبيين الذين كانوا يدفعون أموالا كثيرة للحصول على البضائع من موانيء المناطق الغربية، وبالتالي تخفيض أسعار السلع الموردة إلى ليبيا على المواطنين قبل شهر رمضان». وأوضح أن أول سفينة تركية ستصل إلى ميناء بنغازي 25 مارس الجاري من تونس وعلى متنها سلع تونسية، مشيرا إلى أن الأتراك يستحوذون على تراخيص الشحن البحري نحو ليبيا.

من جانبها قالت صحيفة الوطن تحت عنوان

المالية عن «إحلال السيارات»: «هتتحول لصفيح» واستعلام البنك مدته 3 أيام

قال المتحدث الإعلامي لصندوق الإحلال والتجديد للسيارت بوزارة المالية، طارق عوض، إن الغرض الأول من مبادرة «الإحلال والتجديد» هو أن تعمل السيارات التي سيجرى الإحلال لها بالغاز الطبيعي، من أجل الحفاظ على البيئة المصرية من التلوث، والتي لها آثار صحية وسياحية ضارة.

وأشار عوض إلى أن 31 بنكا من إجمالي 38 بنكا يعمل في مصر، تشارك في المبادرة.. لافتا إلى أنه تم إتاحة كل الشروط على صفحة المبادرة، وأكد «أن هذه السيارات لن تستخدم مرة أخرى ولن تستخدم قطع غيارها، وتتحول إلى صفيح، من أجل الحفاظ على البيئة».

ولفت المتحدث فى حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، إلى عدة شروط للمشاركة في المبادرة، منها أن تمر 20 سنة فأكثر على صناعة السيارة، وأن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 إلى 65 سنة.

كما أنه يجب أن يكون لهذه السيارة رخصة سارية وتعمل ومسجلة في المرور، وأن تكون بيانات مالك السيارة متضمنة في الرخصة.

وتابع: «للمبادرة موقع إلكتروني يجرى تسجيل بيانات السيارات عليه مثل رقم الموتور ورقم اللوحات المعدنية بالإضافة إلى الرقم القومي لمالك السيارة ورقم رخصة السيارة»، موضحا أنه حال حملت البيانات بعض المخالفات فإن الراغب في التسجيل يتلقى إخطارا بهذا، وبالتالي يجب مراعاة الدقة أثناء تسجيل البيانات».

وأردف: «بعدما يقوم العميل بتحديد البنك، فإن الدور يأتي على مرحلة الاستعلام التي قد تستغرق من يوم إلى 3 أيام، بعدها يتم الرد على العميل بالقبول أو الرفض»، موضحا أن القبول والرفض «بيسمع» عند كل البنوك والجهات وشركات السيارة، حيث يدرس البنك مدى مواءمة العميل للائتمان، قائلا: «لو العميل معندهوش فرصة بيديله الفرصة وبعدها يكمل».



وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان

رويترز: مصر تبني عاصمة إدارية «فخمة» في قلب الصحراء ولن تدار بشريا

قالت وكالة رويترز إن مصر تسابق الزمن لإعداد عاصمة جديدة فخمة في قلب الصحراء شرق القاهرة، وتابعت الوكالة "في قلب المدينة، يضع العمال اللمسات الأخيرة في مقار حكومية تحاكي هندسة المعابد الفرعونية يجاورها مركز إسلامي ومبنيان ضخمان يعلو كل منهما قبة لمجلسي النواب والشيوخ ومجمع رئاسي مترامي الأطراف".

وتتخلل أعمدة خرسانية خاصة بمشروع قطار مونوريل حي المال والأعمال حيث يوجد برج أيقوني تحت الإنشاء سيبلغ ارتفاعه عند اكتماله 385 مترا. وبجانب ذلك تظهر ملامح مرحلة أولى من حديقة مساحتها 10 كيلومترات مربعة ومعالم مسجد عملاق.

المدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بكر بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وتسببت جائحة فيروس كورونا أيضا في إبطاء تقدم المشروع، ولن تكتمل المرحلة الأولى القائمة على 168 كيلو مترا مربعا، وهي إحدى مراحله الثلاث، عندما تبدأ الحكومة انتقالها إلى هناك.

وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة “نسب التنفيذ في المرحلة الاولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”.

وأضاف أن نقل موظفي الحكومة المؤجل سيبدأ في يوليو قبل الافتتاح الرسمي المخطط له نهاية 2021.

وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان

سعفان القوى العاملة تبدأ حصر العمالة غير المنتظمة في 27 محافظة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 12 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة.. لافتا إلى أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيا واجتماعيا وتأمينيا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

ولفت "سعفان" إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وفي نفس الإطار.. قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب والتي يعمل بها نحو 4000 عامل غير منتظم في مشروع محطة مصرف بحر البقر لتنقية مياه الصرف الزراعي.

من جانبها قالت صحيفة الشروق تحت عنوان

واشنطن تجهز خطة لاستئناف العلاقات مع الفلسطينيين

ذكرت مسودة مذكرة داخلية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما أفادت تقارير بتوجيه المحكمة الجنائية الدولية رسالة إلى إسرائيل في أولى خطوات المحكمة للتحقيق في «جرائم حرب» بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن شخصين مطلعين على وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية، التي أوردتها لأول مرة صحيفة «ذا ناشيونال» ومقرها الإمارات، إن الوثيقة لا تزال في «مرحلة العمل» المبكر، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازا بشدة لإسرائيل.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير الماضي، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. وتعهدت الإدارة باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية فى السياسة الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس الجاري، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.

وقال جزء من مسودة المذكرة التي نقلتها صحيفة ذا ناشيونال: إن الرؤية الأمريكية هي «تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب».

ونقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، كما تفيد بأن الوثيقة تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتتحدث عن جهود رامية «للحصول على التزام فلسطيني بوقف المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل)»، فى إشارة إلى رواتب الأسرى فى سجون الاحتلال والمحررين ومخصصات أسر الشهداء.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان

اعتقال مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه ألقى القبض على رجل بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن الشخص المقبوض عليه وجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة، وهو رجل يدعى بول موراي، ويبلغ من العمر 31 عاما، من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضاف جهاز الخدمة السرية الأمريكي، وهو الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم أن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا موراي في شارع قرب مجمع حكومي، يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

ومن جانبها، ذكرت الشرطة الأمريكية في واشنطن، أنها وجهت اتهامات لموراي، مؤكدة أنه تم العثور على بندقية وذخيرة في داخل سيارته.

وأضافت الشرطة في واشنطن، إن موراي يواجه تهمة حمل أسلحة خطيرة، وبندقية، وحيازة ذخيرة غير مرخصة، وحيازة جهاز لتغذية الذخيرة.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان

توقيع عقد إنشاء مسار لكابلات الألياف الضوئية بين البحرين الأحمر والمتوسط

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة قناة السويس، بالتنسيق مع إدارة الإشارة، لإنشاء مسار جديد لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر طريق المرشدين؛ وذلك بحضور المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، والشركة المصرية للاتصالات بمقر الوزارة في القرية الذكية.

ويهدف التعاقد إلى تدعيم المكانة الدولية لمصر كمعبر رئيسي لحركة الاتصالات الدولية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس بإنشاء عدة مسارات أرضية مؤمنة عبر طريق المرشدين لتأكيد دور مصر التنموي والمحوري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للتعاقد، تتعاون الجهات الثلاث لمد كابلات الألياف الضوئية من خلال طريق المرشدين على قناة السويس لتوصيل شبكات البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات وإمرار الكابلات الدولية وإتاحة خدماتها، ضمن جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة المصرية للاتصالات الاستراتيجية للاستفادة من مسار حرم قناة السويس الذي يتميز بأعلى درجات التأمين بالإضافة إلى كونه أقصر مسارات الربط الأرضي بين نقطتي الإنزال بالسويس وبورسعيد، وبذلك ينضم إلى مجموعة مسارات الشركة المصرية للاتصالات لربط حركة الاتصالات الدولية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وربط تلك المسارات بشبكة البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات.

وتكوين شبكة ارضية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يعزز مكانة مصر استراتيجيا كمركز رئيسي لعبور كابلات الاتصالات الدولية.

من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا المسار الجديد سيحقق نقلة نوعية وإضافة لقوة مصر الاستراتيجية ومركزها الدولي في منظومة الكابلات البحرية الدولية بما يمثله كمسار ذهبي للبنية المعلوماتية الدولية؛ موجها الشكر لهيئة قناة السويس على الجهد الدؤوب من أجل إتمام الاتفاقية التي بدأ التخطيط لها منذ سنوات طويلة ولم تكن لتتحقق لولا التعاون الصادق بين الأطراف الموقعة.