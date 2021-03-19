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مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر حادث طعن في نيوزيلندا

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محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون-(أ ش أ):

أعلنت الشرطة في نيوزيلندا، مقتل شخصين اثنين، وإصابة شخصين أخرين إثر حادث طعن وقع بمدينة "أوكلاند".

وقال المفتش المحقق سكوت بيرد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الشرطة تلقت إخطارا للنجدة بمنزل يقع في ضاحية "إبسوم" ، حيث تم العثور على ثلاثة أشخاص مصابين بطعنات وفي حالة حرجة.

وأضاف بيرد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لاثنين من المصابين - وهما رجل وسيدة - لكنهما توفيا، وتم نقل المصاب الثالث إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية، فيما أصيب الأخير بجروح سطحية وتم نقل أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار بيرد، إلى أنه يبدو أن الأشخاص الأربعة يعرفون بعض جيدا، موضحا أن التحقيقات في الحادث لا زالت في مراحلها الأولية، ومن السابق لأوانه إعلان أي تفاصيل عن الحادث أو أي دوافع أدت إليه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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