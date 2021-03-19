القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من أحكام بالحبس 119 سنة بمنطقة الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على صاحب شركة مقاولات محكوم عليه في العديد من الأحكام في قضايا نصب وتبديد شيكات بمنطقة الخليفة.

وردت معلومات سرية أكدتها تحريات أجهزة الأمن بمكان اختباء صاحب شركة مقاولات، مُقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محكوم عليه فى 88 حكم حبس جزئي مستأنف "تبديد، شيكات، نصب" بإجمالي حبس 119 سنة و6 أشهر، بمنطقة وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم والقبض عليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.