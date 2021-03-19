تؤثر على الحالة النفسية.. ضبط 6 آلاف قرص مخدر بحوزة شخصين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذان من محل عملهما بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها وبحوزتهما (عدد 6408 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية "مختلف الأنواع"- 142 قرص مهرب "مختلف الأنواع" ومجهول المصدر وغير مسجل- 86 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد" ويتم بيعها بأعلى من التسعيرة الجبرية- مبلغ مالي- 4 هواتف محمول).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه لصالح أحد الأشخاص "محدد" والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.