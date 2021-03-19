شكرا لقرائتكم خبر عن احالة استاذ بهندسة المنوفيه للتحقيق لوضع سؤال عن القاضية ممكن بامتحانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علوي الخولي عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، إحالة استاذ العمارة الذي وضع سؤالا عن القاضية ممكن، للتحقيق.

وأضاف الخولي أن قرار إحالته للتحقيق في الواقعة جرى بالتشاور مع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، موضحًا أن التحقيق سيوضح كل التفاصيل حول الواقعة.

كان عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا سؤالاً لامتحانات قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، طلب فيه الدكتور من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي،

وجاء السؤال على النحو التالي: «لم تعد عبارة القاضية ممكن مجرد تعليق رياضي، بل تحولت إلى مصطلح يستخدمه الشباب للتعبير عن كل ما يحدث في اللحظة الأخيرة وقلب الموازين، كما فعل هدف اللاعب الشهير محمد مجدي أفشه في الدقيقة 85 من نهائي دوري أبطال أفريقيا ما أدى إلى تتويج بطل القرن الأهلي بلقبه التاسع».

واستكمل السؤال: «وعلى الرغم من مرور شهور على المباراة، إلا أن عبارة القاضية ممكن خُلدت على مواقع التواصل الاجتماعي بالرسوم الهزلية والتعليقات، ووصلت إلى «الشعار» الذي أنشأه أحد استوديوهات الشعارات في مصر، كما هو موضح في مربع 10×10سم .. صمم شعارًا من إبداعك الخاص، باستخدام مجموعة ألوان، تحتوي على اللون الأحمر ( مع ذكر مجموعة اللون المستخدمة إذا كانت مكملة أو متشابهة أو ثلاثية.. إلخ) للاحتفال بهذه المناسبة، وأن يحتوي التصميم على عبارة (Elkadia Momken ) بالعربية.