شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن رقم جلوس الطلاب المصريين في الخارج (الرابط الإلكتروني والخطوات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية أن وزارة التربية والتعليم خصصت رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت، لـ الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات ابنائنا في الخارج .

وأكدت مديرية التعليم بالدقهلية أن الاستعلام يكون فقط من خلال موقع الوزارة المخصص ويكون الاستعلام عن ارقام جلوس ابنائنا في الخارج من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب والذي يكون مدونا بشهادة ميلاده المصرية.

ونشرت مديرية التعليم رابط الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات ابنائنا في الخارج، وخطوات الدخول عليه والتسجيل والحصول على رقم الجلوس من خلال الخطوات الآتية :

1- ادخل على رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

2- ادخل الرقم القومي المصري للطالب

3- اضغط على تسجيل دخول

4- تظهر للطالب صفحة جديدة فيها بيانات أخرى مطلوبة للطالب وهي الاسم والرقم القومي والصفارة يقوم بإدخالها

5- يظهر للطالب زر أخضر وآخر أزرق

6- يقوم الطالب بالضغط على الزر الازرق للاطلاع على رقم الجلوس ثم طباعته

7- الزر الأخضر خاص للاطلاع على البريد الالكتروني الخاص بالطالب على موقع وزارة التربة والتعليم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم على أنه في حالة أن الطالب لم يستخرج له شهادة ميلاد رقم قومي مصري أو ان الطالب جنسيته غير مصرية، عليه اختيار جميع البيانات ثم الضغط على زر بحث، لتظهر بيانات الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي، لغات، دمج)، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج من هنا في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة .

واكدت وزارة التعليم أن الطالب سيقوم بطباعة الأسئلة والإجابة عليها في المنزل بنظام الكتاب المفتوح open book وعليه أن يقوم بتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها كل سفارة.

وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيحدد له دور ثاني.

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