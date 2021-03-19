شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي الخطبة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة اليوم الجمعة، من مسجد السلام، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وتنقل صلاة الجمعة عددمن القنوات الفضائية والارضية المصرية والاذاعة المصرية وذلك بمناسبة احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي لها.

كان وزير الاوقاف قد شارك في ذكرى رفع العلم بطابا أمس الخميس بجنوب سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية دولة عريقة في الحوار والتفاوض وصنع السلام، واتخاذ منهج الحوار والتفاوض وسيلة للوصول إلى الحق كمنهج لصنع السلام بديلا للاحتراب والاقتتال، ما لم تفرض عليها الحرب فرضا، فإن فرضت عليها الحرب فرضا فلها درع وسيف وجيش وطني عظيم وقيادة شجاعة وحكيمة.