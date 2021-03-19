شكرا لقرائتكم خبر عن معتدل ودافئ .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 19 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة 19 مارس 2021، يكون معتدلا ودافئا ويكون باردا ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا .

ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وعلى السواحل الشرقية يكون الطقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا

موضحة أن السواحل الشمالية تضم «مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح».

و يكون الطقس على جنوب سيناء وشمال سيناء مائل للحرارة نهارا وبارد ليلًا.

و يكون الطقس على شمال الصعيد دافئ نهارا، بارد ليلًا وعلى جنوب الصعيد حار نهارا، وبارد ليلًا، موضحة أن محافظات الصعيد تضم «الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان».

وبالنسبة لحالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة 23 13

الإسكندرية 19 12

وداي النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 18 10

سيوة 21 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 13

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 24 13

نخل 23 10

نويبع 25 19

طابا 23 15

كاترين 21 10

الطور 24 16

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 26 17

مرسى علم 27 18

الفيوم 23 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

إدفو 32 16

أبوسمبل 33 18

الوادي الجديد 29 14

شلاتين 29 18

أبورماد 29 18

حلايب 28 18

رأس حدرية 27 19

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