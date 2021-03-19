شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنهاء تنفيذ مشروع تحديث إشارات أسيوط ـ نجع حمادى بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد، أنه من المخطط الانتهاء من أعمال كهربة وتحديث إشارات خط أسيوط ـ نجع حمادى بداية 2022، لافتة إلى أن نسبة إنجاز المشروع متقدمة ووصلت إلى حوالى 55%.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن مشروع تطوير وتحديث نظم إشارات الخط تستهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن شركة تاليس الإسبانية العالمية تنفذ هذا المشروع الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، لافتة إلى أن مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية تهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن النظام الجديد يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتة إلى أن جارى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

ويتكون المشروع من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و64 مزلقانا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 55% وتم حتى الآن دخول عدد 4 أبراج رئيسية الخدمة هم (جزيرة شندويل في 18 يونيه 2020 – المراغة في 7 سبتمبر 2020– طهطا في 17ديسمبر 2020- بلصفورة 17 مارس 2021).