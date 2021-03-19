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تعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء ، و ضمان تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، من خلال بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:

 

1 – شراء الأجهزة الاعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة)

 

2 – ترك مسافة خلف الثلاجات  من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

 

3 – الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات  وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

 

4 – وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

 

5 – عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

 

6 – ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

 

7-  الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل

 

8- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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