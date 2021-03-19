شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع إلى هذا الرقم.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر وعالميا ارتفاع طفيف في بداية تعاملات اليوم الجمعة حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر جنيه راحد فقط عن ختام تعاملات مساء الخميس 18 مارس 2021 .

كان سعر الذهب ارتفع بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية يوم الخميس متأثرا بسعر الذهب عالميا إلا أنه مالبث ان انخفض بشكل مفاجئ في ظهيرة يوم الخميس وعاود الارتفاع قليلا في تعاملات المساء إلا أنه لم يصل لسعر البدايات الذي وصل إليه صباح يوم الخميس.

أما سعر الذهب عالميا فقد شهد استقرارا في بداية تعاملات الجمعة واختلف سعر صباح الجمعة عن سعر المساء بمقدار سنتات إرتفاعا، حيث بلغ سعر الأوقية «الأونصة» عيار 24 جرام نحو 1،731.64 $ في بداية تعاملات البورصة عالميا اليوم الجمعة، بينما كانت في تعاملات مساء اليوم الخميس نحو 1,731.41 $. ويتغير سعر الذهب في مصر وفق التغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميا

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 19 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 873.14 جنيه 55.67 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.38 جنيه 51.03 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 764.00 جنيه 48.71 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 654.86 جنيه 41.76 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.33 جنيه 32.48 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.57 جنيه 27.84 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.81 جنيه 23.20 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,111.99 جنيه 389.71 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،157.75 جنيه 1,731.64 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87,314.20 جنيه 5,567.34 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 873،142.01 جنيه 55,673.36 $

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 872.76 جنيه وعالميا 55.67 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.03 جنيه وعالميا 51.03 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 763.66 جنيه وعالميا 48.71 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 654.57 جنيه وعالميا 41.75 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.11 جنيه وعالميا 32.47 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.38 جنيه وعالميا 27.83 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.65 جنيه وعالميا 23.19 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,109.29 جنيه وعالميا 389.66 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،145.74 جنيه وعالميا 1,731.41 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87,275.57 جنيه وعالميا 5,566.61 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 872،755.70 جنيه وعالميا 55,666.12 $

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 885.66 جنيه وعالميا 56.30 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 811.86 جنيه وعالميا 51.61 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 774.95 جنيه وعالميا 49.26 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 664.25 جنيه وعالميا 42.23 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 516.64 جنيه وعالميا 32.84 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 442.83 جنيه وعالميا 28.15 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 369.03 جنيه وعالميا 23.46 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,199.63 جنيه وعالميا 394.11 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،547.15 جنيه وعالميا 1,751.16 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 88,566.13 جنيه وعالميا 5,630.11 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 885،661.34 جنيه وعلميا 56,301.10 $.

إقرأ أيضا :

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل