شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «معهد البساتين»: استنباط صنف جديد من الفاصوليا ينتج 4.9 طن للفدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر نجح في استنباط صنف فاصوليا من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر بمشاركة خبراء الخضر في معهد بحوث البساتين .

وأضاف «حمودة» في تصريحات صحفية الجمعة، أن الصنف الجديد من الفاصوليا تتم زراعته بغرض استهلاك القرون الخضراء ويتميز بعدد من الصفات المرغوبة لدي المستهلك ومنها اللون الأخضر الداكن وقلة أليافه وطول القرن يصل إلى 13.8 سم بينما يصل سمك القرن إلى 70 ملي وتصل إنتاجية الفدان إلى ٤.٩ طن من القرون الخضراء المقاومة للأمراض .

أوضح مدير معهد البساتين أن البرنامج الوطني لإنتاج الخضر بمعهد بحوث البساتين يستهدف العمل على إكثار ونشر الصنف كمرحلة أولي لإنتاج التقاوي حيث تم تجربة زراعته في منتصف فبراير الماضي في مساحة ما يقرب من نصف فدان ومن المتوقع أن تعطي حوالي ٣٠٠ إلى ٣٥٠ كجم بذور تقاوي فاصوليا، وذللك في يونيو المقبل والتي تكفي لزراعة مساحة ١٢ إلى ١٥ فدانا، والتي سوف تتم زراعتها لإنتاج تقاوي حتي تكون متاحة للمزارعين في العام القادم.