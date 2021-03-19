شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الثروة السمكية» ينظم دورة للاستزراع في أراضي الـ 1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الدورة التدريبية الخامسة (أساسيات الاستزراع السمكي) والمخصصة لتقديم الدعم الفني والارشادي لمنتفعي المشروع القومى لتنمية واستصلاح أراضى المليون والنصف مليون فدان (منطقة المغرة) خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 21 مارس وتستمر لمدة 5 أيام.

وقالت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي للثروة السمكية، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الدورة تأتي في إطار دور المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة من خلال النهوض بمشروعات الاستزراع السمكي في الأراضي المناسبة لهذه المشروعات بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية.

أضافت «الحنفي»، أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد والمركز الدولي للأسماك وبرعاية المشروع البحثي (تطوير تقنيات الاستزراع السمكي) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ويتم التدريب والإقامة بمقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة في ابو حماد بمحافظة الشرقية.