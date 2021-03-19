شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : هدف محاور العريش فتح شرايين جديدة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن الهدف الرئيس للمحاور الجديدة بمدينة العريش هو فتح شرايين جديدة بالمدينة لخدمة مواطنيها وتيسير الحركة.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، إجراء بعض التعديلات فيها لتقليل الأضرار قدر المستطاع، وتعديلات لتلافى إزالة ٢٢٨ بيتا والوصول بها إلى 50 فقط، وأن هناك لجنة هندسية من نقابة المهندسين تدرس البدائل بالتعاون مع الإستشارى الخاص بالمشروع تحقيقا لرغبات الأهالى وأية مقترحات للحلول المناسبة للمواطنين.

أشار المحافظ إلى أنه جارى العمل حاليا على رصف ورفع كفاءة شارع أسيوط ليكون بديلا للمرور عند بدء العمل لتطوير محور شارع الفاتح بمدينة العريش.