شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لاستقبال شهر رمضان بمراقبة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك .

أعلن المحافظ في تصريح، أن جميع أجهزة ومديريات المحافظة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك ضمن منظومة عمل تستهدف توفير جميع احتياجات المواطنين بتعاون المحافظة مع مجالس المدن وقطاعات التموين والصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير الخدمات.

أشار المحافظ إلى التركيز على السلع الأساسية والمواذ الغذائية والاستهلاكية لتوفيرها بأسعار مناسبة من خلال معارض أهلا رمضان واستمرار متابعة ومراقبة الأسعار حرصا على المواطنين .