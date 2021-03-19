شكرا لقرائتكم خبر عن «الحق في القرآن الكريم».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثا عن الحق حديثا وافيًا، لما له من دور بارز في استقامة الحياة وضبط موازينها.

أضاف مدير عام الأوقاف، أن من أهم الحقوق، حق المال، الميراث، الجوار، الوالدين وحق الأبناء، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى الوعي بأهمية الحق وإتباعه استعدادا ليوم الحق يوم لقاء الحق سبحانه وتعالي.

قال مدير عام الأوقاف، إنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.