شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في إنشاء مدينة رفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انتظام العمل في إنشاء مدينة رفح الجديدة وفقًا للمحدد الزمني للمشروع، مشيرًا إلى إنشاء 84 عمارة سكنية.

أضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أن كل عمارة تضم 16 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضى و3 طوابق لكل عمارة بإجمالى 1344 وحدة سكنية على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية.

من جانبه أعلن المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة تتكون من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيت بدوي دور واحد على مساحة 200 متر لكل بيت، علاوة على منطقة خدمات مركزية .