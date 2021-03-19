شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة خفيفة على الطرق الرئيسية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية الخفيفة، صباح الجمعة، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش والحسنة ونخل بوسط سيناء.

طالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.