شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية فى مصر إن حالة الطقس اليوم الجمعة مستقرة على محافظة الإسكندرية، ويكون الطقس اليوم دافئا على مدينة الإسكندرية والوجه البحري.

نوهت هيئة الأرصاد إلي وجود شبورة مائية صباح اليوم على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة، وتكون الرياح على الإسكندرية شمالية غربية سرعتها 10 إلي 15 كيلو مترًا فى الساعة، ويكون ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 مترًا، وتتراوح قيم الرطوبة النسبية بين العظمى 75 والصغرى 35.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي أنه اعتبارًا من يوم غدٍ السبت سيكون هناك ارتفاع فى درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 6-8 درجات حسب المناطق، ويكون الطقس حارًا على شمال البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية على المناطق الشمالية بينما يسود طقس معتدل شمالاً وحار جنوبًا نهارًا وبارد ليلاً.

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم فى الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 21 وتكون درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية.

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حالة الطقس غدًا فى الإسكندرية الجمعة 19-3-2021