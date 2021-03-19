شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع الحوار المجتمعي لمشروعات حياة كريمة بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جلسة الحوار المجتمعى التي أجراها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مع أهالي مركز مغاغة، بحضور نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الوزارة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بإشراك المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف.



أشار محافظ المنيا، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، الجمعة، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، تستهدف 192 قرية، بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي «أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس»، بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه، مخصص منها مايقارب 4 مليارات جنيه، لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة، مشيرا إلى استفادة 491 ألفا و503 مواطنين من المبادرة، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.