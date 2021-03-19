شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم في البحيرة الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة، ويسود طقس معتدل في مراكز محافظة البحيرة اليوم الجمعة 19-3-2021، وتكون حركة الرياح على البحيرة شرقية تسير بسرعة من 10 إلى 15 كيلو متر.

يكون الطقس فى محافظة البحيرة طقسًا دافئًا، وتتراوح درجات الحرارة بين مراكز المحافظة بين 21 و26 درجة للعظمي، بينما تتراوح فروق درجات الحرارة الصغري بين 12 و14 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع اعتبارًا من غدٍ السبت بقيم تتراوح بين 6-8 درجات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الأربعاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

أبوالمطامير: العظمي 25 - الصغري 12

إدكو: العظمي 21 - الصغري 13

رشيد: العظمي 21 - الصغري 13

المحمودية: العظمي 25 - الصغري 12

الرحمانية: العظمي 25 - الصغري 12

شبراخيت: العظمي 26 - الصغري 12

إيتاى البارود: العظمي 26 - الصغري 13

كوم حمادة: العظمي 26 - الصغري 13

مركز بدر: العظمي 23 - الصغري 14

الدلنجات: العظمي 26 - الصغري 13

حوش عيسي: العظمي 25 - الصغري 12

وادي النطرون: العظمي 24 - الصغري 13

النوبارية: العظمي 25 - الصغري 12

دمنهور: العظمي 25 - الصغري 12

أبوحمص: العظمي 25 - الصغري 12

كفر الدوار: العظمي 23 - الصغري 12

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حالة الطقس في البحيرة اليوم الجمعة 19-3-2021