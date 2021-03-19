شكرا لقرائتكم خبر عن تُسلم للنساجين قريبا.. التنمية المحلية : ١٠ منازل أنوال بسوهاج بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظة سوهاج للانتهاء من إنشاء 10 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحي الكوثر بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة لدعم الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية وإحياء الصناعات والحرف التراثية.

قال بيان صحفي الجمعة، إن المتابعة تأتي في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة والمنفذ في محافظتى سوهاج وقنا.



أشار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إلى أن مساحة بيت النول ٩٠ متر مربع، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات تمهيدا لتسليمها إلى النساجين.